Casa della Salute senza mammografo: manca da tre anni

Il mammografo per la Casa della Salute a Castelfidardo non è stato ancora sostituito, nonostante le formali promesse dell’assessore regionale Filippo Saltamartini risalenti a quasi un anno fa. "L’acquisto dello strumento - incalza la capogruppo in consiglio regionale dei 5 Stelle Marta Ruggeri - è stato annunciato agli inizi del giugno scorso". Nella struttura, con 40 posti letto fra rsa e country hospital, radiologia, punto prelievi e poliambulatorio di medicina, il mammografo è fuori uso dal 2019.