Casale Angelini a supporto dell’ospedale di Torrette

Per i pazienti dell’ospedale regionale di Torrette distanti dal loro domicilio e impegnati in trattamenti di lungo corso, e per i loro accompagnatori, si aprono le porte di Casale Angelini, una struttura di accoglienza nuova e accogliente a fruizione gratuita sita nei pressi dell’ospedale, in via Metauro 76, realizzata dalla Fondazione Angelini e gestita dall’associazione Artis, composta da professionisti e volontari della Sanità. La realizzazione del progetto è stata definita a suo tempo da un protocollo d’intesa siglato dalla Fondazione Angelini, dall’Azieda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona, dall’Università Politecnica delle Marche, dalla Regione Marche e dal Comune di Ancona. Per informazioni 071.94556-914140 / artis2000@libero.it