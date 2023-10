Casalmaggiore-Bergamo: misuriamo le outsider nella Volley A1 Femminile

Ad inaugurare la stagione 2023-24 di volley femminile, subito un derby lombardo tra la Trasportipesanti Casalmaggiore e Volley Bergamo 1991, in programma oggi, alle 20.30 a Casalmaggiore.

Le due squadre ripartono da quanto fatto di buono lo scorso anno, quando terminarono la regular season da sesta e settima. La formazione di Musso affronta il match cercando di non pensare troppo all’Europa: il 12 ottobre sarà subito sfida alla Igor Novara per l’andata della Challenge Cup: la stagione riserva subito grandi incroci.

Un impegno non da poco che non deve distrarre da un campionato che si preannuncia avvincente ed equilibrato.

La compagine di Solforati, capitanata da Giulia Gennari che ha preso le veci di Federica Stufi dopo l’annuncio della gravidanza e che per le partite in casa giocherà al Pala Facchetti di Treviglio, avrà quindi un match ostico e con una diretta concorrente.

"Sono curioso di capire a che punto siamo - ha detto l’allenatore - abbiamo disputato molti test match, ma la prima gara di campionato ha tutto un altro sapore. Stiamo andando in crescendo, sia nella condizione fisica che nella qualità del gioco, ma è chiaro che manca l’affiatamento: Rozanski si allena con noi da una settimana e Gennari ha ripreso il suo posto in regia dopo il preolimpico. È un problema che tocca quasi tutte le squadre, ci si mette tutti a lavorare per affinare le intese".

G.L.