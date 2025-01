"Case di riposo, rischio caro rette. I fondi della Regione non bastano"

Le case di riposo del territorio potrebbero essere costrette ad aumentare le rette, con un impatto diretto sugli ospiti e sulle loro famiglie. Le strutture infatti devono fare i conti con costi di gestione sempre più alti, dovuti principalmente al rinnovo del contratto nazionale di settore, che, seppur necessario per garantire i diritti e la dignità del personale, comporta un aumento della spesa, all’incremento dei costi post-pandemia, con il rincaro delle forniture mediche ed energetiche e al mantenimento di un adeguati livelli di qualità fondamentali per garantire standard di eccellenza nei servizi ma che richiedono risorse economiche aggiuntive.

Il Pd di Osimo afferma: "A fronte di queste difficoltà, il contributo regionale rimane insufficiente. Lo scorso anno la quota di compartecipazione del sistema sanitario è passata da 33 a 37 euro al giorno, una cifra però che non basta a coprire l’aumento dei costi. Senza un intervento straordinario, le rsa saranno costrette a trasferire i maggiori costi di gestione sulle famiglie, già gravate da difficoltà economiche. Il Pd, tramite i propri consiglieri regionali, ha presentato un’interrogazione scritta e un emendamento per chiedere ulteriori fondi (pari a due milioni di euro per tre annualità) a copertura dei costi crescenti. Tuttavia, dobbiamo segnalare con rammarico che la maggioranza regionale ha bocciato il nostro emendamento e non ha ancora risposto alla nostra interrogazione. Chiediamo alla Regione Marche un’assunzione di responsabilità. Le rsa non possono essere lasciate sole. Ribadiamo l’urgenza di misure straordinarie".