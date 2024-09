Case lesionate dal sisma, segnalazioni al Mef

"Anomalie nell’applicazione della tassazione e delle tariffe per chi ha la casa danneggiata dal sisma del 2016? Dopo la segnalazione dell’ex sindaco e oggi consigliere di minoranza Roberto Sorci, a sua volta sollecitato da alcuni cittadini, interviene il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Guido Castelli. "Faremo presenti al Mef – spiega il commissario Castelli - le ‘anomalie’ segnalate dal consigliere Roberto Sorci". E cioè quelle riguardanti l’esenzione Imu e le tariffe delle utenze idriche per i cittadini che devono momentaneamente traslocare per lavori di ricostruzione nel loro condominio. Proprio in questi ultimi giorni sono partite alcune importanti demolizioni e l’argomento è di stringente attualità per chi ha avuto la casa lesionata dal sisma del 2016. "L’attuale quadro normativo - spiega il commissario Castelli - prevede l’esenzione Imu solo per gli immobili destinatari di ordinanze di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018, come stabilito dall’articolo 48, comma 16 della legge sul sisma. L’estensione di tali esenzioni richiederebbe quindi un intervento legislativo di rango primario". Quindi la richiesta dovrà arrivare in Parlamento nell’ambito della legge di Bilancio per la necessità di una norma di legge in materia di tributi. "In ogni caso, per quanto riguarda l’Imu - sottolinea ancora il commissario - Intendo avviare un confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), a partire dal sottosegretario Albano, per risolvere le criticità esposte. Allo stato attuale, l’Amministrazione comunale potrebbe, in linea di principio, applicare la riduzione ordinaria della base imponibile Imu al 50 per cento, come previsto dalla legge 160 del 27 dicembre 2019, qualora ne ricorrano i presupposti". Per quanto riguarda invece la questione delle tariffe delle utenze relative al servizio idrico, Castelli annuncia:

"L’impegno a verificare la situazione con le società di gestione dei servizi operanti nel cratere sismico, al fine di avviare un percorso volto a eliminare le anomalie segnalate". Su quest’ultimo punto nel Maceratese ad esempio non si applica in questi casi la tariffa dell’utenza non domestica ma quella domestica (fino a tre volte superiore alla prima) per la nuova abitazione temporanea anche a chi ha la casa danneggiata dal sisma. Roberto Sorci aveva segnalato le anomalie scrivendo direttamente una lettera al commissario Castelli che in poche ore ha risposto e assicurato la presa in carico dei problemi.

Sara Ferreri