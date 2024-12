Castelfidardo, addio Coppa

Svanisce il sogno del Castelfidardo di proseguire il cammino in Coppa. Il match degli ottavi lo vince il Ravenna che vola ai quarti. Ma quanti rammarichi per i fidardensi per i due gol annullati nel secondo tempo, per posizioni di fuorigioco molto dubbie. In un mercoledì piovoso e freddo la squadra di Giuliodori mette sotto pressione i giallorossi definiti alla vigilia una corazzata. Giuliodori opta per un po’ di turn over, come nei precedenti turni di Coppa. Miotto al 12’ ci prova con un fendente dalla distanza che esce di poco a lato. Risponde al 16’ Calandrini, ben imbeccato da Guida, che colpisce il palo alla sinistra di Elezaj. E’ il preludio al gol ospite che arriva dopo 4’ con l’incornata di Drapelli. Il Ravenna sfiora il raddoppio al 30’ con Guida su cui Elezaj si supera in tuffo.

Nella ripresa i fidardensi cercano subito il pari sfiorato da Caprari che anticipa Amoabeng ma a tu per tu con Galassi calcia debolmente. I biancoverdi cominciano a prendere in mano il pallino del gioco e mister Giuliodori si gioca le carte Braconi, Cotugno e Fabbri. Proprio Braconi al 18’ raccoglie un buon pallone e con un preciso fendente insacca la rete del pari. Due minuti dopo Cotugno di testa da corner non trova di poco la porta. Il Ravenna subisce il pressing dei fidardensi tuttavia è bravo D’Orsi al 68’ a trovare Calandrini che da due passi insacca il nuovo vantaggio ospite. Risponde il Castelfidardo quasi alla mezz’ora con l’incornata di Braconi che si stampa sulla traversa, poi sulla seguente deviazione Caprari insacca, ma è tutto fermo per fuorigioco. Come in pieno recupero quando, nel forcing finale, Imbriola al 48’ troverebbe la rete del pari annullata però ancora per una dubbia posizione di fuorigioco. Le emozioni non sono finite perché Braconi ci prova di testa, ma Galassi blocca. La corsa del Castelfidardo in Coppa finisce qui.