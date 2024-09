Castelfidardo, aria nuova. Serve continuità col Chieti

Come un fulmine a ciel sereno, almeno per molti, il cambio al vertice nella dirigenza del Castelfidardo. Un lunedì movimentato in casa biancoverde con le dimissioni da presidente Andrea Varoli che era stato nominato poco più di due mesi fa. Diversità di vedute all’interno della dirigenza, potrebbero essere questi i motivi delle dimissioni di Varoli che la stagione passata sempre ha ricoperto il ruolo di direttore generale e responsabile del settore giovanile. La dirigenza fidardense si è riunita in tutta fretta per ufficializzare il ritorno di Franco Baleani alla presidenza, con Fausto Pigini vicepresidente e con Massimiliano Marchegiani - salito a Castelfidardo anche per l’amicizia con Varoli - che resterà socio di maggioranza, per un progetto importante come ribadito più volte dalla società. Ora la dirigenza biancoverde si augura che arrivi quanto prima il primo successo in campionato dopo aver mosso la classifica nell’ultima partita casalinga con un pareggio col Teramo. Dove il rammarico non è mancato in entrambe le squadre. Nel Castelfidardo per non essere riusciti a conservare il vantaggio siglato dal giovane Caprari. "Dobbiamo crescere: sul recupero palla, gestirla un po’ di più, sulla qualità nonostante la pressione che domenica c’era e anche su questo dobbiamo migliorare" aveva detto a caldo Marco Giuliodori, allenatore dei fidardensi. Intanto la squadra è tornata ad allenarsi per preparare la sfida esterna di domenica contro il Chieti, un avversario uscito con i tre punti nell’ultimo turno da Ancona. Da valutare in settimana le condizioni di Cotugno e Braconi alle prese nelle ultime settimane con guai fisici. Intanto nell’ultima giornata non figuravano tra i convocati sia Trebotic che Pierantozzi. Scelta tecnica? Sembra proprio di si vista l’assenza di squalifiche e guai fisici.