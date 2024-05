Castelfidardo conquista la finale. Kurti decisivo: "Vittoria meritata"

La coppia Nanapere-Kurti trascina il Castelfidardo alla finale playoff di Eccellenza. Vittoria meritata dei fidardensi domenica col Chiesanuova. Una traversa nel primo tempo, altre palle gol nella ripresa, ma ci voleva l’ingresso di Kevin Kurti per spezzare l’equilibrio al comunale di Villa San Filippo di Monte San Giusto. Al giovane attaccante biancoverde sono bastati una manciata di minuti per fare centro e decidere la semifinale playoff. "Ero entrato da pochi minuti, Nanapere mi ha messo una gran palla dalla destra, ho visto che c’era spazio dietro l’uomo, ho attaccato sul secondo palo e di esterno destro ho fatto gol. È andata bene", racconta il giovane attaccante fidardense di origini albanesi. Il Castelfidardo era obbligato alla vittoria vista la peggiore classifica alla fine della stagione regolare (Chiesanuova terzo, Castelfidardo quarto) e alla fine l’ha centrata. "Dopo una partita difficile, contro una buona squadra, ma penso che sia stata una vittoria meritata, perché soprattutto nel secondo tempo il gol era nell’aria. Anche se pure nel primo ci siamo andati vicini con la traversa di Rotondo di testa. Poi nella ripresa ci sono stati un paio di tiri di Nanapere, un’occasione per Evangelisti, poi è arrivato il mio gol". Il sesto in campionato, il più importante. Da dedicare "ai tifosi, alla mia famiglia, alla mia ragazza". Kurti, classe 2004, dall’età di 5 anni calcia un pallone, sempre a Castelfidardo. "Da quattro anni sono in prima squadra, ho fatto anche alcune presenze in D nell’anno della retrocessione". Ormai una pedina importante dell’attacco dei fidardensi. "Preferisco giocare esterno sinistro, mi piace puntare l’uomo, posso calciare sia di sinistro che di destro". Ora sotto con l’Urbino per la finale playoff regionale, ma da giocare in casa visto che stavolta la classifica sorride al Castelfidardo visto che l’Urbino ha chiuso al quinto posto. "Sarà una gara difficilissima, sappiamo quanto valgono e anche domenica, contro il Montefano, l’hanno dimostrato. Giocheremo in casa, avremo due risultati a disposizione, ma non potremo puntare sul pareggio, ma cercare di vincere, perché è un campionato talmente equilibrato che può succedere di tutto. L’Urbino è una squadra ben organizzata, con giocatori di categoria e qualità". Nella stagione regolare tra Castelfidardo e Urbino finì in parità, senza reti, al Mancini, mentre i fidardensi vinsero poi in trasferta per 0-2. Michele Carletti