Castelfidardo e Vigor Servono due imprese

SENIGALLIA

La Vigor è preparata e vuol continuare a raccogliere i frutti del duro lavoro. A Sora sarà dura, ma al termine della rifinitura prevale l’ottimismo. "Partita tosta, ma l’abbiamo ben preparata. Il Sora è una squadra fisica, che punta molto sull’agonismo. Servirà la miglior Vigor per uscire indenni da un campo così impegnativo" spiega il tecnico rossoblu Antonioli. Ma il mister si sofferma anche sui singoli giocatori: "Abbiamo recuperato tutti, Pesaresi e Kone sono in gruppo, speriamo di essere fortunati nelle scelte. Per quanto riguarda Carnevale, deve solo recuperare la forma migliore. È un giocatore molto importante, con ottime qualità, sarà determinante, deve solo ritrovare il suo passo".

Nel Sora invece ci sono tanti punti interrogativi. Di Gilio non è stato impiegato nell’ ultima giornata, Marchetti ha subito un infortunio domenica scorsa, anche Stampete è in forse, infine Rao, alle prese con una pesante squalifica. Defezioni che non dovrebbero però intaccare il 4-3-3 proposto da Schettino.

Al di là dell’avversario, che volto avrà la Vigor in terra laziale? Alcune certezze, tanti ballottaggi, a partire dall’attacco. Pesaresi è tornato ad allenarsi solo ieri a causa di alcuni dolori che lo hanno tenuto lontano dal campo per diversi giorni, difficile però pensare ad un suo impiego da titolare. Kone è in ripresa, ma anche lui non ha più di un paio di allenamenti nelle gambe. Al fianco del confermatissimo Tenkorang e di Gabbianelli, potrebbe vedersi uno tra D’Errico e Ferrara.

Antonioli gioca sull’effetto a sorpresa, quindi tutto è possibile. È chiaro però che l’eventuale assenza di Kone imporrebbe la presenza di Beu, visto che entrambi coprono lo slot del 2006. Gli altri under saranno quasi certamente Furini e Subissati, da non sottovalutare però Fernandez che potrebbe a sorpresa far rifiatare Mancini sulla fascia. Difficile prevedere invece chi andrà in tribuna: anche se Antonioli ha sempre rimarcato il fatto che la Vigor ha bisogno di tutti, le esclusioni sono sempre argomenti spinosi da gestire. In questo momento però, al tecnico della Vigor interessa solo espugnare il "Tomei".

Nicolò Scocchera