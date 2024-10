Castelfidardo, scontro in Consiglio sui progetti per i prossimi tre anni

E’ di nuovo scontro politico sui progetti della Castelfidardo dei prossimi tre anni. Tra i vari punti discussi durante l’ultimo Consiglio comunale spicca l’approvazione del Documento unico di programmazione 2025-27. L’assessore al Bilancio Sergio Foria: "All’interno del documento sono inserite tutte le opere più importanti da quelle in corso di realizzazione come le fondamentali costruzioni Pnrr ma anche il Polo della sicurezza e il restauro dell’ex convento di Sant’Agostino a quelle che ancora devono vedere la luce, come il grande progetto sul fosso del Vallato che è stato interessato di nuovo dall’ultima ondata di maltempo, di cui ancora aspettiamo l’assegnazione dei fondi dalla Regione. La minoranza si è espressa in maniera contraria". Il Pd afferma: "Non basta avere progettato 17 milioni di euro di opere pubbliche, finanziate grazie al Pnrr, per dire di avere una visione politica definita. Manca visione d’insieme". Solidarietà popolare aggiunge: "Il documento ha poca lungimiranza e nessuna visione per Castelfidardo" e Fare bene per Castelfidardo afferma: "I problemi vengono alla luce solo per l’attività dell’opposizione".