Castelfidardo, tutto per i playoff. La Jesina cerca i punti salvezza

L’ultimo sforzo per centrare il traguardo playoff. Lo dovrà fare oggi il Castelfidardo che ospiterà al Mancini il Montegiorgio dell’ex Vagnoni affamato di punti salvezza. Manca un punto invece ai biancoverdi - reduci da tre vittorie di fila - per centrare il traguardo degli spareggi promozione. Che rimarranno un sogno invece per l’Osimana che ha visto svanire una settimana fa le ultime speranze contro il Chiesanuova. Oggi i giallorossi torneranno a giocare al Diana, sempre a porte chiuse (diretta su Tvrs), nel derby contro la Maceratese, le due deluse del torneo di quest’anno. Peggiore è la situazione di una Jesina che ha solo un risultato davanti oggi nella sfida casalinga contro l’Urbania. La vittoria, se vorrà sperare ancora di centrare la salvezza diretta. Una squadra che non è sembrata rassegnata quella che si è vista contro Osimana e Maceratese, ma che dovrà tornare a vincere. Per sperare di mettere dieci punti (come da regolamento) tra sé e la penultima o terz’ultima in classifica per cercare di evitare lo spareggio salvezza. Mister Strappini oggi, oltre ai soliti Trudo, Cordella e al duo Capomaggio, dovrà fare a meno anche di Nazzarelli, infortunato. Eccellenza, 14esima giornata di ritorno (ore 16:30): Castelfidardo-Montegiorgio, Chiesanuova-Urbino, Jesina-Urbania, Montefano-Atletico Azzurra Colli, Monturano-Civitanovese, Osimana-Maceratese (al Diana di Osimo a porte chiuse), Sangiustese-Montecchio, Tolentino-Montegranaro. Classifica: Civitanovese 53; Chiesanuova e Montefano 51; Castelfidardo 48; Urbino 47; Montecchio, Montegranaro e Maceratese 42; Osimana 40; Urbania 38; Tolentino 34; Jesina 27; Sangiustese 22; Montegiorgio e Atletico Azzurra Colli 20; Monturano 19.