Catapultata fuori dalla giostra. In ospedale una ragazza di 27 anni. Si indaga su un guasto tecnico

C’è chi l’ha impropriamente ribattezzato il "giro della morte". In realtà, all’apparenza, di pericoloso non ha nulla. Un po’ d’adrenalina e niente più: ci si mette seduti su una poltroncina assicurata a un asse rotante che sotto la spinta di un impulso elettrico inizia a girare a 360 gradi. Il "passeggero", ben assicurato alla sedia con un sistema di bloccaggio, ruota su stesso provando il brivido anche del sottosopra per un manciata di secondi. Giusto il tempo di farsi qualche risata.

E invece il giorno di Natale, in un pomeriggio di festa con le giostre di piazza Pertini piene di famiglie con bambini e gruppi di ragazzi, stava per trasformarsi in tragedia. Qualcosa nella ruota e nel sistema di bloccaggio non hanno funzionato a dovere e la ragazza, una 27enne di origine peruviana residente in città, è stata catapultata via con forza e rimbalzata a terra. Una botta tremenda, avvenuta sotto gli occhi atterriti di decine di persone che hanno immediatamente dato l’allarme.

La giostra si è subito fermata e in piazza sono arrivate le ambulanze del 118 e della Crosa Rossa, i vigili del fuoco della centrale di Ancona e la polizia locale che ha provveduto ad allontanare tutti. La 27enne per fortuna è rimasta sempre sveglia e cosciente ed è stata trasportata con un codice rosso all’ospedale di Torrette. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi: l’urto con la stessa "impalcatura" della giostra e con la pavimentazione metallica non erano sicuramente un buon viatico di speranza. Eppure la ragazza non avrebbe battuto la testa. Tanto che ieri mattina dopo gli accertamenti medici è stata dimessa dall’ospedale.

Non prima di essere ascoltata dagli uomini della polizia locale guidati dal comandante Marco Ivano Caglioti che hanno provveduto, insieme ai vigili del fuoco, a transennare la giostra e a chiuderla. Ruota che anche ieri, giorno di Santo Stefano è rimasta ferma e spenta. Sequestro probatorio, in attesa che vengano compiuti tutti gli accertamenti tecnici per cercare di capire cosa sia realmente accaduto il pomeriggio di Natale.

La probabilità che il meccanismo con cui doveva essere assicurata la ragazza abbia fatto cilecca, è piuttosto alta. Difficile che la 27enne si sia liberata da sola del meccanismo che automaticamente "sigilla" il passeggero alla poltroncina. Che non sia stato assicurato a dovere? O si è trattato di un guasto tecnico imprevedibile? Al momento siamo in una fase preliminare di accertamento dei fatti e non ci sono persone raggiunte da provvedimenti. E’ verosimile che la polizia locale, dopo aver raccolto tutti gli elementi e aver ascoltato la ferita, i testimoni e i concessionari della giostra di piazza Pertini, trasmetta tutto alla Procura che dovrà poi valutare se ci sono state responsabilità e a carico di chi.