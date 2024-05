C’è Montesi per il centrosinistra. E Cola prova a fare lo sgambetto

Sarà una sfida a due nel Comune che ha dato i natali al medico eroe Carlo Urbani. A cercare di portare avanti l’azione amministrativa c’è l’assessore (lavori pubblici) uscente Giuseppe Montesi (Uniti per Castelplanio). Una lista di centrosinistra ma senza simboli di partito in continuità con quella che sta guidando il paese. In lista ci sarà anche il sindaco uscente Fabio Badiali che ha deciso di restare ‘solo’ come consigliere. "In lista ci sono sei persone della vecchia amministrazione – spiega Montesi, pensionato e per 37 anni dipendente dell’ufficio tecnico a Serra San Quirico – ma anche giovani tra 30 e 40 anni che vogliono impegnarsi per il paese. Vengo da cinque anni al fianco del sindaco Badiali, vulcano di idee e azioni". A tentare lo sgambetto all’amministrazione uscente c’è un altro assessore in carica, ma a Mergo: l’assicuratore Simone Cola nella giunta di Luca Possanzini. Cola guida la lista "Castelplanio libera" col motto "Musica nuova per Castelplanio". "Nonostante non viva a Castelplanio – spiega Cola – ho deciso di candidarmi perché la Vallesina dovrebbe essere considerato un territorio unico, al di là dei campanili per le partite di calcio, le feste. Ma sui grandi temi serve collaborazione". Nella stessa lista che 5 anni fa aveva puntato sul consigliere regionale Ciccioli c‘è la presentatrice Lara Gentilucci.