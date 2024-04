C’è Samuele Bersani nel nuovo singolo della senigalliese Giallo

Si chiama "Voce al bene" il nuovo singolo della cantautrice senigalliese Roberta Giallo, e a impreziosirlo è la presenza di Samuele Bersani. Un duetto dalla lunga gestazione. "Nel 2013 la vita mi ha fatto un regalo smisurato – racconta la Giallo – Bersani mi chiamò per mettere delle ‘macchie vocali’ (le definì così) al suo disco ‘Nuvola Numero Nove’. Non ci conoscevamo. Lui aveva visto alcuni miei video su youtube. Glieli aveva mostrati un caro amico in comune, che un giorno mi fa: ‘Samuele vuole conoscerti, vorrebbe che tu gli facessi i cori nel suo nuovo disco’. Giorni dopo lo incontrai all’ingresso dello studio di registrazione di Lucio Dalla, dove ero stata diverse volte, e gli strinsi la mano. Ero al settimo cielo".

Giallo spiega che "alla fine delle registrazioni Samuele mi disse ‘sei proprio brava, vorrei tanto aiutarti. Se posso fare qualcosa dimmi pure’. Risposi che avevo scritto una canzone che secondo me si prestava bene a un nostro duetto. Bingo! Il pezzo gli piacque molto e di lì a poco registrò la sua magica voce su un primo arrangiamento, rivisitato di recente. Tutto è rimasto nel cassetto per anni, in attesa della giusta ‘congiunzione astrale’. Oggi benedico la mia sfrontatezza. Ringrazio di cuore Bersani per essersi prestato a interpretare una mia canzone. Per me che sogno da tempo un mondo dove sempre più uomini cantino le nostre canzoni, il suo è un gesto rivoluzionario. Oggi viene tesa una mano importante a tutte le cantautrici e autrici, che mi auguro, possano dare vita a una nuova tradizione intellettuale: quella del pensiero femminile in musica".