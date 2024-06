Cedroni e Uliassi nella top 25 di Forbes

Moreno Cedroni e Mauro Uliassi nella Top 25 stilata da Forbes, i due senigalliesi tra gli chef più influenti della cucina italia. Cinque Stelle (tre quelle di Uliassi e due quelle di Cedroni) in otto chilometri di lungomare fanno della spiaggia di velluto un’eccellenza unica, in quanto a cucina e ora per entrambi arriva l’ennesimo riconoscimento: Moreno Cedroni si è classificato 12° : "Innovazione e ospitalità. Da Moreno Cedroni si vive un’esperienza di ospitalità a tutto tondo, quella del grande ristorante e quella della famiglia. Anche se il cibo e` avanguardia", la motivazione legata alla sua posizione. Mauro Uliassi è 24°: "Versatilità e gruppo. Cucina in continua evoluzione, Uliassi porta nella sua terra una ventata costante di novità con contaminazioni che ben si sposano con i sapori locali", la motivazione secondo Forbes che tra i criteri ha preso in considerazione, "l’impatto culturale e sociale sul territorio e la comunità", l’impatto della filosofia dei vari chef sulla "società, la ristorazione, la percezione della nostra tavola nel mondo" e "l’abilità di divulgazione". E così la spiaggia di velluto può vantare ben due chef nella classifica che evidenzia quanto il ruolo di uno chef vada ormai ben oltre la cucina, un lavoro a tutto tondo è quanto serve per raggiungere l’obiettivo , quello di entrare nei gota della cucina italiana così come hanno fatto Moreno Cedroni e Mauro Uliassi.