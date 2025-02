"Centro dialisi, in arrivo altro personale"

Le problematiche relative al centro dialisi sollevate dall’Aned, (associazione nazionale emodializzati), che riguardano la situazione strutturale con stanze non a norma, oltre al potenziamento del personale medico ed infermieristico, sono state prese in carico dalla Direzione Sanitaria, dell’Ufficio Tecnico e della Dirigenza Medica e Infermieristica del Centro che si sta coordinando con il Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia di Senigallia il dottore Gianrico Maria Giacchetta e la Direzione Strategica Aziendale.

"Le proposte di miglioramento stanno portando a una svolta decisiva per la risoluzione dei problemi più immediati, sia strutturali sia di carenza di personale medico e infermieristico, peraltro già in essere – spiega l’Ast in un comunicato -. Attualmente, invece, dalla collaborazione già avviata tra le professionalità interessate, si prospetta l’avvio di un percorso che porterà sicura riqualificazione e potenziamento del Centro Dialisi di Senigallia che attualmente si trova a gestire il più alto numero di pazienti dializzati nella Ast Ancona vista l’aumentata richiesta".

Un lavoro in sinergia quello tra il reparto e la Direzione Sanitaria: "Il primario del reparto ed i servizi interessati sono pertanto rimasti estremamente sorpresi da quanto emerso sugli organi di stampa a firma Aned visto che mai come in questo momento hanno trovato una collaborazione tanto costruttiva con la Direzione la quale sta dimostrando sempre di più di avere a cuore gli interessi dei pazienti senza peraltro andare a ricercare visibilità se non attraverso risposte concrete e tangibili sempre garantendo gli interessi e la sicurezza dei pazienti stessi" prosegue l’Ast.

Tante anche le iniziative in atto: "Con l’occasione si anticipa che la Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi di Senigallia parteciperà, il prossimo 13 marzo, alla Giornata Mondiale del Rene, organizzata dalla Società Italiana di Nefrologia, a dimostrazione della vicinanza alle problematiche di salute della cittadinanza" conclude l’Ast. Ormai da anni si parla di un miglioramento all’interno di diversi reparti del Principe di Piemonte, lo stesso per le liste di attesa che in molti casi restano bibliche. In vista della stagione estiva, sulla spiaggia di velluto si auspica anche un potenziamento di personale medico ed infermieristico per far fronte alle emergenze sanitarie che riguardano numerose persone che ogni anno scelgono di trascorrere le vacanze a Senigallia.