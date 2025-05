Centro storico, la Ztl supera il primo esame

La Ztl a Fabriano è partita i primi di maggio ed è tempo di bilanci. "E’ stata una scelta giusta, ora guardiamo avanti. La rimozione delle barriere fisiche (spesso non funzionanti) all’ingresso della zona a traffico limitato ha migliorato l’aspetto della piazza, restituendo decoro e pulizia visiva al cuore del centro storico – dice il gruppo di maggioranza Progetto Fabriano -. Un intervento semplice, ma significativo, che ha reso anche più agevole l’accesso per chi ne ha diritto. Le preoccupazioni iniziali si sono rivelate infondate: nessuna invasione di auto, nessun caos. Segno che la regolazione tramite telecamere è uno strumento efficace, moderno e discreto, capace di garantire il rispetto delle regole senza impattare sull’estetica urbana".

Il segretario della Cna di Fabriano Marco Silvi, raccogliendo i pareri dei commercianti, ribadisce: "Al momento non comporta vantaggi diretti per il commercio, è un provvedimento che andrebbe considerato su un progetto più ampio che preveda una generale riqualificazione del centro storico, dalla pavimentazione agli arredi, oltre al fatto di prevedere l’organizzazione di eventi in grado di attrarre flussi verso il salotto della città".

La maggioranza poi lancia un altro obiettivo da raggiungere: "Crediamo sia il momento giusto per una riflessione in più. Invitiamo l’amministrazione a valutare la possibilità di rivedere il divieto di transito in bicicletta, con l’obiettivo di incentivare forme di mobilità più sostenibili e permettere a tutti di vivere il centro in modo più libero e attivo sempre nel rispetto delle regole e del vivere civile. Auspichiamo anche controlli puntuali su chi abusa dei permessi ztl per parcheggiare dove non è consentito. Una città più ordinata e rispettosa passa anche da qui. Infine, rilanciamo una sfida che sentiamo prioritaria: fare di più, insieme, per avviare un percorso coraggioso verso una mobilità davvero sostenibile, che liberi progressivamente il centro storico dall’assedio delle auto e lo restituisca alle persone".

Parallelamente all’attivazione della ztl, l’Amministrazione comunale ha continuato ad implementare il programma di potenziamento dei sistemi di sicurezza urbana, con particolare attenzione alla videosorveglianza nel centro storico.

Nel territorio urbano sono attualmente attive 88 telecamere - parte delle quali installate o ripristinate di recente - di cui 76 di contesto oltre 12 di lettura targhe ai cosiddetti varchi, distribuite in punti strategici della città, con l’obiettivo di incrementare la prevenzione ed il controllo del territorio.