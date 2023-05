C’era una volta la regione rossa Ma non c’è più

Andrea Brusa

era una volta una regione roccaforte del centrosinistra con governatori e sindaci di rosso vestiti, politicamente parlando naturalmente. Poi, all’improvviso, qualcosa comincia a cambiare. Cadono i primi Comuni e dal sud delle Marche con Ascoli in testa il vento di destra comincia a soffiare verso il nord. Cadono anche certi insospettabili capoluoghi, Macerata in primis. E cade la Regione, che proprio dal Maceratese sceglie il suo primo Governatore di centrodestra, Francesco Acquaroli. Sarà finita? I marchigiani ci ripenseranno? Il vento ricomincerà a soffiare da sinistra? Eh no, perché cade anche il capoluogo di regione...