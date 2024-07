"Cerreto d’Esi in prima linea nel cammino dei Cappuccini"

"Il cammino dei cappuccini come Cerreto d’Esi ci vede particolarmente protagonisti essendo stato promulgato presso l’Eremo dell’Acquarella, che ricade nel nostro territorio comunale, il primo capitolo generale dell’Ordine dei cappuccini nel 1529". Così il sindaco David Grillini che aggiunge: "Nei giorni scorsi a Camerino, presso il monastero di Renacavata, primo monastero al mondo dell’ordine dei frati cappuccini, si è svolto un incontro- dibattito sul Cammino dei Cappuccini , percorso che già sta riscuotendo molto successo tra i camminatori e non solo religiosi. Hanno partecipato il presidente della regione Francesco Acquaroli, il Commissario Guido Castelli, il sindaco di Camerino Lucarelli organizzatore della sessione, tutti i sindaci dei comuni coinvolti, frate Sergio quale referente del cammino e tutti i frati del convento che voglio ringraziare per l’accoglienza e la gentilezza mostrati. E’ stata un’occasione –aggiunge - per conoscere molti aspetti del cammino che come Cerreto ci vede particolarmente protagonisti essendo stato promulgato presso l’Eremo dell’Acquarella, il primo capitolo generale dell’Ordine dei cappuccini nel 1529. Il cammino si inserisce in un contesto religioso ma anche turistico, che sta creando un forte movimento anche nel nostro Comune, ma più largamente su tutto il percorso che parte da Fossombrone e giunge ad Ascoli Piceno per totali 400 chilometri composto da 17 tappe. Imparare a ripensare il nostro territorio e a valorizzarlo secondo le caratteristiche che più ci si addicono - conclude Grillini – è stato il concetto ribadito da tutti, presidente Acquaroli in testa".

Sa.fe.