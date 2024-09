Cerreto d’Esi inaugura la scalinata di via Rossini. Un murale per la Vitali

Domenica il sindaco David Grillini inaugurerà la scalinata di via Rossini. "Abbiamo fatto un restyling lasciandoci ispirare dai nomi delle vie:Via Rossini e via Spontini, due grandi compositori marchigiani vissuti nella stessa epoca, e il punto di intersezione delle due vie è proprio "Casa Campeta" con il piccolo teatro. Tutto lascia pensare che la nostra Giuseppina Vitali, soprano della seconda metà dell’800, abbia cantato proprio in quel piccolo teatro. Per questo abbiamo scelto di immortalare il volto della cantante in un murales"