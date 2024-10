Cerreto d’Esi, un concerto per la nuova scalinata

Taglio del nastro del sindaco David Grillini, con gli artisti Massimo Melchiorri e Fabrizio Maffei, che hanno avuto l’incarico di ristrutturare la scalinata di via Rossini a Cerreto d’Esi, realizzando un curioso angolo. "Non si poteva inaugurare in modo migliore – spiega il primo cittadino – se non con un delizioso concerto lirico davvero originale, di Beatrice Mezzanotte mezzosoprano, Roberto Lorenzi basso, e Lorenzo Mezzanotte alla chitarra. Bella atmosfera nell’inedita via Spontini, divenuta gremita platea, dove le note del bel canto ci hanno portato a ritroso nel tempo, proprio davanti a Casa Campeta".