Uccide l’ex moglie a coltellate davanti alla figlia minorenne a Cerreto d’Esi

Cerreto d’Esi (Ancona), 14 ottobre 2023 – Femminicidio nella notte a Cerreto d’Esi: morta una donna di 53anni di origini campane. La scoperta prima dell’alba in un appartamento dove la donna sarebbe stata presa a coltellata e trovata ormai esanime da sanitari e carabinieri giunti sul posto.

L’omicidio sarebbe avvenuto attorno alle 3 di notte quando l’uomo sarebbe andato a casa dell’ex che stava dormendo. Sarebbe nato un litigio e poi lui l’avrebbe accoltellata più volte. In casa anche la figlia minorenne sotto choc. In stato di fermo l’ex marito della donna anche lui originario della Campania, Torre del Greco.

I due vivevano da qualche anno nella tranquilla Cerreto d’Esi ma nell’ultimo periodo i rapporti tra i due sarebbero stati piuttosto tesi. Dopo l’accoltellamento, lo stesso uomo si sarebbe accorto di quanto fatto di fatto costituendosi. Sul posti si sono portati 118 e carabinieri della compagnia di Fabriano mentre l’uomo, in stato di fermo, è stato portato in caserma a disposizione del magistrato di turno. Le indagini sono in corso ma il quadro di questo ennesimo femminicidio, sarebbe già piuttosto chiaro.