Chiamata come test: "Striscia la notizia"

Il processo per diffamazione all’attivista ambientalista Roberto Cenci, chiamato in causa dalla Raffineria Api, potrebbe far sfilare in tribunale ad Ancona, come testimoni, Michelle Hunziker, l’autore tv Antonio Ricci e l’inviato Alessio Giannone, in arte Pinuccio. Li ha citati come testi l’avvocato Monia Mancini, la difesa di Cenci, membro del comitato cittadino Ondaverde. Cenci sta affrontando una causa civile davanti alla giudice Lara Seccaccini, dopo un servizio di Striscia la Notizia del 2020. In quell’occasione aveva rilasciato dichiarazioni all’inviato Pinuccio sugli inconvenienti e gli incidenti legati alla raffineria, determinando una difficile convivenza coi residenti per le esalazioni da idrocarburi. La Raffineria si è sentita diffamata. Ieri la terza udienza del procedimento incardinato. "Chiamiamo a testimoniare - ha spiegato Mancini - chi ha mandato in onda il servizio, chi lo ha realizzato e l’autore. Ricordiamo in tutto questo che Api ha denunciato per diffamazione solo il mio assistito e non la trasmissione. È un po’ insolito". La giudice sui testimoni e documenti si è riservata per l’ammissione. "Vivo tutto questo con serenità" - ha commentato Cenci in tribubale.