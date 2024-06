Chiudono bottega Ibis e Fielmann. La gioielleria è in fase di sgombero

Chiudono due negozi nel raggio di pochi metri: addio all’ottica Fielmann e alla gioielleria Ibis. Fielmann, vicino al Bar Torino, ha deciso di lasciare Corso Garibaldi dopo diversi anni di attività. I locali erano stati presi dagli ottici in seguito alla chiusura del negozio di abbigliamento Denise. Ora, la vetrina dell’ex Milton è pressoché fatiscente, coperta da alcuni maxi teli. C’è solo un cartello che avvisa la clientela: "Caro cliente – si legge – ti informiamo che lo store Fielmann è chiuso". Un messaggio criptico, nulla più, affisso qualche mese fa. A pochi passi, là dove c’era il negozio Disegual è invece arrivato Stroilli, che vende gioielli, da ormai diverso tempo. Addio invece ad un’altra gioielleria proprio a fianco di Zara. Stiamo parlando di ´Ibis – gioielli dal 1979´, che ha deciso di abbassare la saracinesca. Fino a ieri, erano in corso le operazioni di sgombero. Sono sempre di più i negozi che da Ancona scelgono di fuggire. Un centro che è ormai in mano alle grandi catene che spesso però decidono di investire altrove. Gli artigiani e le botteghe storiche del capoluogo si contano sulle dita di una mano. Che il problema siano anche gli affitti troppo alti? Al momento, non è dato sapere chi rimpiazzerà Fielmann e Ibis.