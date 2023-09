Chiusura Sert Jesi: Distretto Sanitario ancora chiuso

Chiusura del distretto sanitario di via San Francesco annunciata a giugno non ancora in vigore. I servizi restano nella sede storica che già prima dell’estate era stata giudicata non idonea servizio di prevenzione e protezione dell’Ast di Ancona. Alcuni utenti nei giorni scorsi si sono recati all’ex Sert trovando però la saracinesca abbassata. "E’ stata individuata nell’ex Sert di via Vittorio Veneto la soluzione più idonea a ospitare temporaneamente, tra una quindicina di giorni il distretto, in vista della realizzazione della Casa di Comunità che diventerà la sede definitiva" aveva dichiarato a giugno il sindaco Lorenzo Fiordelmondo dichiarando il proprio impegno, in sinergia con l’Ast, nel trovare nuovi locali. Era stato proprio Fiordelmondo a suggerire la sede di via Veneto. Ma a quanto pare ci vorrà ancora del tempo, c’è chi dice che la nuova sede potrà essere operativa solo il prossimo anno. "Ci sono delle pratiche burocratiche da gestire poi i servizi saranno spostati all’ex Sert" spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo.