Ciak, si gira il ’Fabriano Film Fest’. Da Vukotic a D’Alò, tutti gli ospiti

Al via sabato il Fabriano Film Fest, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama culturale marchigiano, diretto da Valentina Tomada e organizzato da Opificio delle Arti in collaborazione con Fabriano Città Creativa Unesco. Nove giorni ricchi di proiezioni, incontri, workshop e matinée per le scuole animeranno Fabriano, con un programma che unisce arte, inclusione e sostenibilità. Torna il prestigioso premio "Women Empowerment", dedicato a storie di forza e consapevolezza femminile, assegnato quest’anno da una giuria d’eccellenza composta da Paola Mammini, Maria Concetta Mattei, Cristina Moglia e Paola Ribacchi. Ci sarà Milena Vukotic (foto), leggenda del cinema italiano, a ricevere il premio alla Carriera il 13 dicembre, ma anche il regista d’animazione Enzo D’Alò, autore di capolavori come "La gabbianella e il gatto", sarà premiato con il Premio Filigrana d’Autore (il 12 dicembre) e terrà una Masterclass dedicata all’animazione. Romana Maggiora Vergano, talento emergente, sarà insignita del Premio FFF - Attrice dell’Anno (14 dicembre): è la figlia di PaolaCortellesi in "C’è ancora domani", ruolo per cui è stata candidata ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista e alla Mostra del Cinema di Venezia 2024.

"Rivolto ad un pubblico di tutte le età – commenta l’assessora Maura Nataloni – il festival riesce a coniugare intrattenimento e riflessione, cultura e creatività. Vogliamo continuare a celebrare il cinema non solo come arte, ma come linguaggio universale che unisce, che supera confini, che racconta le storie del mondo".