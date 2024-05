Ciak, si inizia a girare a Fabriano. Attori e comparse accolti in città

Girate le prime scene del film "Come crimini e misfatti" nella città della carta. Il cast diretto dal regista Alessio Pascucci, impegnato nel cinema come nella politica, è arrivato a Fabriano e lunedì scorso è stato impegnato nelle riprese alla farmacia di piazza delle Poste. Non sono mancati i curiosi che hanno assistito a questi primi ciak. Nel corso di questa settimana, poi, nuovi girati riguarderanno alcuni locali cittadini, sempre in centro storico e anche abitazioni private. Saranno girate anche alcune scene in auto in alcune vie di Fabriano. Emozionate le comparse scelte dalla società Guasco, per il film che ha ottenuto il riconoscimento di "Prodotto di interesse nazionale culturale" nel bando del Ministero dei Beni e le Attività culturali. Film che porterà nella città della carta, fino al prossimo 28 maggio, oltre 60 persone tra cast e produzione, presenti in città. I primi attori impegnati nel girare le scene del film prodotto da Lupo cinematografica s.r.l. made in Fabriano sono stati Enrico Borello che il grande pubblico ha potuto apprezzare nella serie Netflix Supersex sulla vita di Rocco Siffredi, Marlon Joubert, giovane attore molto apprezzato dal regista Paolo Sorrentino, tra i protagonisti della serie tv ‘Briganti’. E poi Sara Cardinaletti amata professoressa di Matematica ne ‘Un Professore’. Accanto agli attori i primi debutti delle comparse scelte durante il casting fabrianese. "Sono stati giorni intensi e pieni di emozione, come accade sempre quando si inizia a girare – commenta il regista Alessio Pascucci – Tutti noi abbiamo apprezzato il grande spirito di collaborazione che l’intera città di Fabriano sta mostrando nei nostri confronti, facendoci sentire sempre accolti e rispettati. L’emozione delle comparse, per il loro debutto, è un sentimento che non dovrebbe mai mancare perché rende vero ed autentico ciò che giriamo. È questo – conclude – il segreto per un prodotto di qualità".

In particolare nella città della carta si sono cercate e trovate persone residenti nelle Marche: uomini e donne (dai 18 ai 60 anni) e quattro figurazioni speciali (tratti marcati, volto duro da malavitoso).

Sara Ferreri