"CineDanza" al Ridotto delle Muse: la rassegna propone il docufilm ‘Third act’ di Struyve e Stoops

Si chiude oggi (ore 19) al Ridotto delle Muse di Ancona ‘CineDanza’. Ultimo atto della rassegna è la proiezione (in inglese con sottotitoli in inglese) del docufilm ‘Third act’ di Mieke Struyve e Lotte Stoops. E’ una racconto sull’invecchiamento, sulla cura e sull’essere accuditi. La storia è raccontata dal punto di vista di attori anziani e anziani locali, che si esibiscono con la compagnia belga Peeping Tom. La vita è un palcoscenico, ma cosa succede quando il sipario sta per calare? Il documentario segue la famiglia teatrale culturalmente eclettica in tournée in tutto il mondo con la trilogia ‘Vader’, ‘Moeder’, ‘Kind’. I temi di questa trilogia, invecchiamento e famiglia, toccano la vita di tutti, comprese quelle degli stessi attori. Nel film storie teatrali sublimate si intrecciano con contributi personali sensibili.