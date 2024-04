Cinema Concerto, ecco l’attesa riapertura

I lavori sono terminati e aprirà giovedì il sipario dell’ex cinema Concerto in centro a Osimo. Tra le varie cose che hanno ritardato di anni l’inaugurazione, sono subentrati diversi pareri da parte della Soprintendenza, con nuovi stop ad ogni cambio di funzionario nel corso degli anni. Appuntamento alle 18.30 per il taglio del nastro dello spazio polifunzionale e cinema vero e proprio. Prima della fine del 2023 infatti il Comune ha acquistato, con una spesa di circa 35mila euro, il video proiettore digitale che consentirà al "Concerto" di essere una sala cinematografica di prima visione a tutti gli effetti. Sarà coinvolta la Asso nella sua futura gestione, come avviene già per il teatro La Nuova Fenice che è in attesa di un altro gioiello: sono tuttora in corso i lavori al "ridotto" del teatro negli ex Magazzini Campanelli, un altro spazio per la cultura.

Opera molto lunga quella del cinema ma richiestissima dai cittadini che da anni chiedono la riattivazione di una sala proiezioni e auditorium di cui Osimo, città di quasi 35mila abitanti, è forse l’unica a esserne carente da circa 15 anni ormai.

Terzo spazio culturale che Osimo si appresta ad accogliere è quello del Foro Boario ristrutturato, i cui lavori inizieranno tra agosto e settembre e dureranno per circa un anno, con i soldi del Pinqua, e dove potrebbe anche essere pensata una ludoteca. L’annuncio del cinema in particolare è stato dato durante la conferenza di ieri, in piena campagna elettorale, dal candidato del centrosinistra Michela Glorio, assessore al Turismo, convocata per parlare di giovani e lavoro, di contributi in conto interesse per l’acquisto della prima casa, di sostegno al credito attraverso i confidi, per cui era presente Maurizio Paradisi, presidente Cna Ancona e Confidi Uni.Co, per coloro che vogliono aprire o rafforzare le attività economiche, e della messa a disposizione di spazi pubblici per costituire un polo dell’innovazione all’ex istituto Corridoni.

Presentata anche la sua ottava lista: "Colori blu per significare profondità, affidabilità e autorevolezza, e rosa per il tratto femminile – ha detto -. Una lista composta da 24 persone, di cui 10 donne. L’età media è di 46 anni e per la maggior parte sono persone che si affacciano per la prima volta in politica. Un mix di diverse esperienze che provengono dal mondo del credito, del lavoro, dell’associazionismo, professionisti ma anche studenti e giovani mamme".

Silvia Santini