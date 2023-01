Cinghiali ad Ancona, il cartello nel parco: "Fate attenzione"

Il cartello affisso nei parchi e alcuni cinghiali

Ancona, 12 gennaio 2023 – Non sono più solo avvistamenti, adesso ci sono i cartelli di pericolo. "Attenzione, presenza di cinghiali in transito". Diversi volantini con questa scritta sono stati attaccati nel parco pubblico di Montemarino, l’area verde che si trova tra la scuola Benincasa e via Marini.

A novembre il Carlino aveva già dato notizia della presenza, in zona di diversi esemplari che erano arrivati fino alle case. I residenti li avevano anche fotografati. Le segnalazioni si sono susseguite al punto che il Comune, con il consiglio territoriale di partecipazione numero 3, che comprende i quartieri di Archi, Vallemiano, Stazione e Palombella, ha affisso i cartelli agli alberi per avvertire i cittadini che frequentano il parco. E’ lì infatti che gli ungulati, un branco con esemplari adulti e cuccioli, razzolano soprattutto la sera, al calare del sole, in cerca di qualche ghianda mangiare e di acqua da bere.

"E’ venuta una poliziotta ad attaccarli", ha detto ieri una volontaria animalista che segue una colonia felina presente nel parco. Nel cartello è stato scritto questo: "Sono stati avvistati diversi cinghiali in questa zona. Transitano nel parco e arrivano fino alle abitazioni. Si raccomanda di non lasciare carte o residui di cibo a terra che possono attrarre gli animali. Nel caso di avvistamento si prega di avvisare la sala operativa del comando di polizia provinciale al numero 0715894455-6 in orario 8-19".

E gli avvistamenti segnalati non sono mancati. Al momento però non è prevista nessuna battuta per catturare i cinghiali. Gli animali selvatici sono stati avvistati lunedì anche in zona Vallemiano. Erano in branco, prima in sei, poi sono arrivati a dieci, tutti esemplari adulti e molto grandi, che brucavano l’erba tra via Paolucci e via Fano, vicino alle auto parcheggiate e alle abitazioni di diversi condomini. Qualcuno, preoccupato, è ricorso anche ai social per avvertire i residenti della presenza dei cinghiali in strada. Non sono mancati commenti ironici come quelli di chi affermava che "è noto che si nutrono di essere umani" e chi sdrammatizzava dicendo "ecco perché hanno messo i tavolini, per il barbecue".

Sono tre mesi ormai che gli avvistamenti degli ungulati in città aumentano. Gruppi di cinghiali sono stati visti nel parco Villa Beer, alle Grazie, poi all’imbocco dell’asse nord-sud, su via Colleverde. La polizia provinciale è al corrente del problema ma senza indicazioni e leggi che stabiliscano cosa fare e come intervenire non può fare nulla per i centri abitati, utilizzare armi per abbatterli sarebbe pericoloso. Più utile sarebbe la cattura.