Cinghiale sbranato dai lupi a Montefelcino. Il cacciatore: “Sparito anche uno dei miei cani”

Montefelcino (Pesaro), 9 gennaio 2023 – Lupi contro cinghiali nella campagna attorno a Montefelcino, sabato scorso. Un gruppetto di cacciatori che nel primo pomeriggio stava battendo la zona detta dei Molinacci, tra Fontecorniale e Montefelcino, ha trovato le tracce inconfondibili di un agguato teso da un branco di lupi a un povero cinghiale, che ha avuto la peggio.

Per l’ungulato infatti, assalito alla gola, non c’è stato scampo.

Lo racconta, di Montefelcino, che faceva parte del gruppo: "Sull’erba – dice – c’erano rimaste le tracce di una lotta furibonda e la carcassa di un cinghiale adulto, divorato praticamente per metà. Era talmente malridotto che non si poteva neanche più capire se fosse maschio o femmina…".

Gelsomini spiega che quello dei lupi è ormai da parecchio un problema assillante anche nella media collina. Dei loro agguati famelici fanno le spese anche i cani da caccia: "Due miei cani – racconta ancora Gelsomini – un giorno se ne sono andati in una macchia e solo uno ha fatto ritorno: era molto spaventato e anche leggermente ferito sul muso. L’altro non l’ho più rivisto. In questo caso che si tratti di lupi è solo una mia supposizione, ma credo proprio di non sbagliarmi. Anche perché – conclude – negli ultimi tempi ci sono state persone che i lupi li hanno visti da vicino mentre portavano a spasso il cane e se lo sono visto trascinare via…".

Esattamente un anno fa un attacco di lupi fu respinto, sempre a Montefelcino, grazie all’opposizione tenace di un toro e di una mandria di mucche. Accadde nell’azienda agricola di Giovanni Romiti. Alcuni lupi si avvicinarono al recinto per banchettare con i vitellini, presumibilmente, ma gli andò male. Le mucche si misero in cerchio a protezione dei tre vitellini e il toro sferrò l’attacco. Ai due lupi non rimase altro da fare se non ripiegare.

a.bia.