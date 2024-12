"Città di Falconara", svelate le maglie

Ci sono il blu e il bianco. Il cielo e le nuvole. E le onde che s’increspano sul mare. Quelle onde che "non si fermano mai, come Falconara". Parte dal panorama che si gode al Balcone del Golfo l’ispirazione che Leticia Martin Cortes ha avuto nel disegnare le maglie ufficiali dell’Okasa Falconara per la stagione in corso. Una mente in campo, la giocatrice spagnola, ma anche una splendida creatività che ha concepito le nuove livree che sono state presentate giovedì sera al Centro sociale Leopardi a tifosi e appassionati. Le nuove divise saranno esibite domenica, quando al PalaBadiali arriverà la Lazio per la nova giornata della serie A femminile di futsal. "È un momento di grande orgoglio per noi – ha detto il presidente Marco Bramucci –. Le nuove maglie non sono solo un simbolo estetico, ma l’essenza dei nostri valori: passione, appartenenza e voglia di vincere. Siamo pronti a iniziare questa nuova fase con i nostri tifosi, il cuore pulsante del progetto". Tra gli ospiti l’imprenditore Andi Celaj, partner delle Citizens: "Sostenere l’Okasa Falconara significa credere nei giovani e promuovere valori come la parità di genere e la determinazione".