Clementi: "La squadra ha messo in campo il carattere e il coraggio che sa sfoderare"

"È stata una gran bella partita, con un livello tecnico superiore rispetto alla categoria. Sono estremamente soddisfatto della prestazione, abbiamo giocato da squadra desiderosa di vincere, mostrando il carattere che abbiamo e il coraggio che questi giocatori sanno sfoderare sempre" dice Aldo Clementi, visibilmente felice per il successo e per l’ottima prestazione della Vigor. Un grande risultato, di certo storico per la Vigor, ma anche un successo in termini di pubblico e di entusiasmo sugli spalti. Quasi 4000 spettatori hanno trascinato le squadre che di certo non hanno deluso le aspettative. È stato un derby combattuto, ruvido, sul rettangolo verde, ma corretto. Alla fine i rossoblu si sono goduti una grande giornata di festa, ma c’è dell’altro: Vigor- Ancona ha testimoniato per l’ennesima volta che i rossoblu hanno un pubblico di categoria superiore.

"Ai miei giocatori chiedo di godersi fino all’ultimo secondo giornate di questo tipo, emozioni così forti. Ovviamente mi aspetto che siano superiori agli avversari sul campo, ma con correttezza e lealtà – dice Clementi –. Credo sia questo lo spirito giusto per onorare al meglio una cornice di pubblico del genere. Ogni commento sarebbe superfluo sui tifosi, Vigor e Ancona dimostrano grande sportività in ogni occasione. Avevo gli ultras dorici alle mie spalle, non è volata una parola offensiva nei confronti della panchina o dei tifosi senigalliesi, di certo lo stesso atteggiamento lo hanno tenuto i nostri splendidi tifosi". Ma non si parli a Clementi di primato, al momento non è questa la sua priorità. "Alla classifica non penso – conclude il mister –. Dobbiamo continuare su questa strada, migliorare giorno dopo giorno, trovare continuità e regalare al popolo rossoblu altre giornate di questo tipo".

Nicolò Scocchera