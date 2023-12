Commercio in lutto: addio. Pietro Coppari

Una comunità segnata profndamente dai lutti quella di Staffolo. È morto giovedì il restauratore e hobbista Pietro Coppari. Aveva 67 anni ed è stato stroncato da un malore improvviso. Sono in tanti a piangerlo in paese, tanti i messaggi di ricordo e cordoglio sui social. Pietro Coppari era stato anche un apprezzato commerciante a Jesi, aveva un negozio di pianoforti al viale della Vittoria e partecipava alle fiere e ai mercatini in giro per l’Italia. La notizia della sua morte si è diffusa poche ore dopo il funerale di un’altra apprezzata staffolana, Cristina Fratoni a soli 51 anni. Lei era vicina alla chiesa e alla Caritas e amava il ballo la musica. Ha gestito per tanti anni il centro sociale di Staffolo. "La nostra comunità è stata segnala da due lutti in pochi giorni – sottolinea addolorato il sindaco Sauro Ragni -. Si tratta di una grave perdita in quanto erano persone molto apprezzate e stimate che avevano a cuore la nostra comunità".

Il funerale di Pietro Coppari che aveva perso prematuramente anche il fratello gemello per un problema cardiaco, sarà celebrato stamattina alle 11 ala chiesa Sant’Egidio di Staffolo. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Anibaldi e Pandolfi di Moie. A settembre la stessa comunità staffolana ha pianto la scomparsa, a 60 anni, di Franco Cerioni, falegname storico del paese.

sa. fe.