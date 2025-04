Commercio in lutto: è morto Renzo Lucertini fondatore del Corral

Addio a Renzo Lucertini, ex titolare e fondatore del Ristorante Corral, aveva 85 anni. Se ne va un altro pezzo della spiaggia di velluto, il ristorante in collina dove dalla terrazza era possibile vedere il mare.

Un locale che per anni è stato tra i più rinomati e frequentati della città, soprattutto durante le serate a tema che venivano organizzate fino ai primi anni 2000. Al Corral si andava per mangiare, ma anche per festeggiare e proseguire la serata ballando: dalla musica revival al latino americano, ma anche liscio o piano bar.

Una terrazza in collina dove refrigerarsi durante le afose serate estive, tutto questo è il locale fondato e gestito per più di un trentennio da Renzo Lucertini. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nella mattinata di ieri, tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore. Lascia la moglie Ariana, i figli Moreno, Mirko e Gianluca, le nuore Roberta, Francesca e Roberta, le nipoti Stella e Zoe, i fratelli Piero e Luviero, la sorella Silvana, i cognati Walter, Gabriella e parenti tutti.

Ieri alle 11 è stata aperta la camera ardente nella Casa Funeraria della Mori Marco srl, in via Corrado Cagli 16, Cesanella di Senigallia. Domani alle 16 saranno celebrati i funerali nella chiesa Scapezzano.