"Compagno e padre meraviglioso: brillerai"

Internet, in questa epoca di reti sociali virtuali, si trasforma, alla morte di qualcuno, in un archivio di epigrafi, di iscrizioni funebri e così è avvenuto anche per l’artista Umberto Grati, morto ieri: "Ciao carissimo Umb, amico e artista straordinario", ha scritto su Facebook l’avvocato penalista Andrea Nobili, ex assessore comunale alla cultura, già garante regionale dei diritti della persona e attuale presidente della Camera minorile, "i tuoi disegni continueranno a vivere, con il loro tratto, al tempo stesso leggero e intenso. Proprio come te. E anche tu continuerai a vivere con tutti noi, anche se in un modo diverso. Ti abbraccio forte, insieme alla tua inseparabile Gemma e alla tua adorata Eva". Nobili fondò insieme a Grati l’associazione Fahrenheit 451, di cui faceva parte anche Carlo Pesaresi, che si è unito al coro social ricordando che "Ogni città ha i suoi figli migliori. Gli artisti tra questi sono i suoi prediletti, i più amati. Tu eri uno dei più grandi e oggi ci piange il cuore. Ciao Umb". Un altro dei compagni dell’associazione, il poeta Luigi Socci, ha lasciato parlare il silenzio, limitandosi a condividere l’epitaffio della moglie di Grati, Gemma Avio, e aggiungendo solo un laconico "Ciao Umbi". La compagna di una vita dell’artista, con cui Grati non perdeva una proiezione, uno spettacolo, una mostra, una manifestazione, insomma nulla di ciò che rende la vita meno noiosa, lo ha salutato così: "Il nostro amatissimo , ci ha lasciato stamane, sereno, tra le braccia della figlia Eva. Sei stato un compagno ed un padre meraviglioso, un artista raffinato, una persona sensibile, delicata e speciale. Brillerai sempre nei nostri cuori".

Valerio Cuccaroni