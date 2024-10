"Con l’Atletico Ascoli sarà una battaglia"

"Contro l’Atletico Ascoli ci aspetta una battaglia. Andremo ad affrontare una squadra completa, basta vedere i risultati che ha ottenuto finora. Visto il turno infrasettimanale abbiamo avuto poco tempo per studiare l’avversario, ma dovremo rimanere concentrati e attenti". E’ il pensiero dell’attaccante fidardense Lorenzo Braconi che al Polisportivo di Civitanova, mercoledì, ha ritrovato la maglia da titolare dopo aver messo definitivamente alle spalle il problema al retto femorale. Un Castelfidardo - che ha ripreso ieri gli allenamenti - tornato a casa con un punto dallo scontro salvezza contro la Civitanovese. Almeno questo racconta la classifica attuale che vede una grande bagarre sia nelle posizioni di testa che in quelle di coda del girone F di D. "A Civitanova è stata una partita molto difficile dove abbiamo comunque retto bene facendo quello che dovevamo fare su un campo difficilissimo e contro una squadra in forma - continua il numero 9, classe 2002 -. E’ vero che potevamo creare qualche occasione in più da gol e rischiare un po’ meno ma per ora va bene così". Domani però in casa bisognerà osare di più per cercare la seconda vittoria in campionato dopo quella contro il Termoli e cercare di abbandonare quell’ultima posizione dove il Castelfidardo è sceso tre giorni fa seppur in coabitazione con altre tre squadre (Fermana, Notaresco e Avezzano). Anche se il cammino finora dell’Atletico Ascoli in trasferta è alquanto positivo, con tre vittorie e una sola sconfitta con tanto di sesto posto in classifica con l’Isernia.

ULTRAS. In riferimento alla decisione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive di vietare mercoledì la trasferta di Civitanova ai tifosi residenti nella provincia di Ancona con tanto di chiusura del settore ospiti gli Ultras Castelfidardo hanno esposto in città uno striscione: "Vietare la trasferta: la soluzione alla vostra incompetenza".

SORA. Il turno infrasettimanale ha portato cambiamenti sulla panchina del Sora. La società laziale, dopo la sconfitta interna contro l’Isernia di mercoledì, ha comunicato di aver sollevato dall’incarico mister Stefano Campolo. Nuovo responsabile tecnico della prima squadra è Massimiliano Schettino, classe 1974. Allenatore in seconda sarà Andrea Veneziano. Il Sora - ottavo in classifica con 12 punti - domani farà visita al Teramo.