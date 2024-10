Concerti, pop e rock sui palchi

Passata l’estate torna il desiderio di ascoltare musica live ‘indoor’. Ma i fan del rock e del pop dovranno aspettare ancora un po’. Ottobre, infatti, non offrirà eventi di rilievo. In compenso tra novembre e dicembre ci sarà un vero e proprio boom di concerti, che come sempre, nella nostra provincia, avranno due città di riferimento: Ancona, con le Muse e il Palaprometeo, e Senigallia, con il Teatro La Fenice.

Si inizia il 9 novembre con Mr. Rain, applaudito all’ultimo Festival di Sanremo con il brano ‘Due altalene’, che al palasport anconetano proporrà le canzoni del suo nuovo album ‘Pianeta di Miller’, uscito a marzo. Il giorno dopo alla Fenice di Senigallia sarà di scena Malika Ayane, che interpreterà il meglio del suo repertorio in un concerto pensato appositamente per i teatri. Molto atteso il concerto in programma il 13 novembre al Teatro delle Muse. E’ qui che Giovanni Allevi porterà il suo nuovo ‘Piano Solo tour 2024’, che gli consentirà di far ascoltare dal vivo le composizioni della sua ultima opera musicale, nonché i brani che ne hanno segnato la carriera. Come è noto nel 2022 l’artista aveva annunciato di essere affetto da una malattia che lo aveva portato ad abbandonare la scena musicale. Lo scorso febbraio è tornato ad esibirsi in pubblico dopo quasi due anni, suonando il brano ‘Tomorrow’ da ospite della seconda serata del Festival di Sanremo.

Sabato 16 al Teatro La Fenice risuonerà la possente voce di Mario Biondi, il quale ripercorrerà una carriera iniziata nel 2006 con l’album ‘Handful of soul’, che ne impose subito il nome all’attenzione nazionale, anche grazie al paragone con Barry White per quel che riguarda il timbro vocale. Tutt’altra voce quella che si potrà ascoltare alle martedì 19 alle Muse.

E’ quella di Fiorella Mannoia, che sul palco si presenterà accompagnata da un’intera orchestra. Il tour infatti ha come titolo ‘Fiorella sinfonica’. Dopo un periodo di ‘vuoto’, i concerti riprenderanno il 12 dicembre al Palaprometeo, dove è atteso Baby Gang, il rapper italiano più ascoltato all’estero su Spotify. Il suo tour ‘La fine del mondo’ attirerà il pubblico dei più giovani, dai quali è amatissimo. Il giorno dopo al Teatro Sperimentale di Ancona si esibirà Carlo Amleto, giovane musicista, cantautore e attore siciliano che fin da piccolo si è specializzato come pianista jazz e compositore. Nel 2022 si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alle partecipazioni a ‘Zelig’ in prima serata su canale 5 e al programma ‘Bar Stella’ su Rai 2. Il suo format Tg0 è diventato presto un tormentone.

Dopo il concerto spettacolo ‘Break Free - Long Live the Queen’ del 18, omaggio alla sempre amatissima band di Freddie Mercury, venerdì 20 il Teatro delle Muse accoglierà un cantautore che non ha bisogno di presentazioni, Edoardo Bennato. Il suo sarà un concerto ad alto contenuto rock e blues, che lo vedrà proporre i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Due ore di musica, intervallate da video coinvolgenti e caratterizzare da una vera interazione con il pubblico.

L’anno si chiuderà sabato 28 alla Fenice di Senigallia, dove è previsto il concerto ‘PFM Canta de Andrè’. Si rinnova il rito dell’incontro tra la Premiata Forneria Marconi e Fabrizio De Andrè, che alla fine degli anni Settanta segnò un momento storico. Da una parte parte il progressive della band di Franz Di Cioccio e compagni, dall’altra il cantautorato del massimo poeta della musica italiana. Una collaborazione da cui nacque un doppio disco dal vivo che fece epoca.