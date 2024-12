Concerto di Capodanno ad Ancona: Natalie Imbruglia sostituisce Alex Britti

Concerto di Capodanno, fuori Alex Britti dentro Natalie Imbruglia. Il cantautore e chitarrista romano non resiste alle lusinghe del Capodanno della Rai a Reggio Calabria (il contratto prevedeva questa opportunità) e dopo 72 ore di passione mista ad agonia l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, ha estratto il coniglio dal cilindro. Costerà un po’ di più, ma l’effetto speciale c’è senz’altro, anche se l’ultimo brano pubblicato dalla Imbruglia risale al 2021.

Sui costi da mettere a bilancio sarà necessario mettere mano al portafogli per l’amministrazione comunale, con una cifra comunque che non toglie il sonno. La differenza tra Britti e la Imbruglia si aggira, infatti, attorno ai 10mila euro, per una cifra complessiva della serata di Capodanno che passa da 100 a 110mila euro comprensivi del dj set dopo mezzanotte, del service, del palco, degli oneri di sicurezza e così via.

Sarà dunque la cantante di ‘Torn’, il suo singolo più famoso (inciso nel lontano 1997) a infuocare il pubblico di Ancona nella notte più lunga dell’anno. Certo che fatica per Eliantonio che sulla Imbruglia, tuttavia, ci stava lavorando da tempo, almeno da una decina di giorni a novembre prima di virare su Alex Britti.

Colpo di scena di Palazzo del Popolo dunque a meno di tre settimane dallo show di San Silvestro in piazza Pertini. Il nome di un’artista internazionale girava nelle scorse settimane e il Carlino aveva anticipato la probabile opzione internazionale del Capodanno, poi l’annuncio di Britti sembrava aver tolto le castagne dal fuoco. Ora, salvo ribaltoni dell’ultima ora, si può procedere al conto alla rovescia dopo che l’amministrazione comunale è riuscita a ‘strappare’ (dalla canzone della Imbruglia ‘Torn’, appunto strappato) il sì dagli agenti della popstar di origini australiane, ma residente a Londra.

Il suo aereo dalla capitale britannica dovrebbe atterrare in Italia il 30 dicembre, poi la Imbruglia sarà almeno per due notti nella città dorica, probabilmente ospitata in uno dei migliori hotel del centro di Ancona, fino alla mattina del 1° gennaio: "Siamo felicissimi di comunicare questa notizia _ afferma l’assessore Eliantonio _. Con questa ospite internazionale contribuiamo a dare una dimensione sempre più centrale e attrattiva alla città di Ancona. Questo concerto impreziosisce ancora di più il programma di una serata che punta a essere una delle più interessanti del centro Italia. Non sarà più sul palco, invece, Alex Britti, che ha comunicato all’organizzazione la propria intenzione di partecipare a una trasmissione televisiva nazionale (Capodanno Rai, per Britti la possibilità di svincolarsi dall’impegno preso con una clausola speciale e dunque senza alcuna penale di sorta da dovere al Comune di Ancona, ndr.), facoltà prevista dal contratto e quindi l’impossibilità a essere presente ad Ancona".

Il concerto in piazza Pertini sarà a ingresso libero ed è già in movimento la macchina della comunicazione del Comune per annunciare la presenza di Natalie Imbruglia in tutta la regione e non solo. Sei gli album in studio editi dall’artista che, nel 2021, ha fatto un ritorno trionfale con il suo album acclamato dalla critica ed entrato nella Top 10, Firebird. Oltre alla sua discografia, Natalie Imbruglia ha vinto 8 ARIA Awards, 2 Brit Awards, un Billboard Music Award e ha ricevuto tre nomination ai Grammy.