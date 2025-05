Il programma di oggi. L’abbraccio a San Ciriaco, le benemerenze in piazza. Poi tombola e concerto

L’intrattenimento musicale, una carta vincente nell’organizzazione della Fiera di San Ciriaco. L’amministrazione comunale ha scelto piazza Pertini come luogo dedicato alla musica, il palco montato all’ombra della Mater Amabilis del maestro Valeriano Trubbiani, lo stesso palco dove il 31 dicembre, notte di Capodanno, si era esibita Nathalie Imbruglia. La scelta degli organizzatori è stata fatta anche per colmare la lacuna, per la prima volta, dell’assenza di giostre e intrattenimenti, di solito ubicati proprio in piazza Pertini. Le cinque serate musicali, tuttavia, hanno attirato un buon numero di appassionati. A tal proposito, c’è attesa stasera, tempo permettendo, per il concerto di James Thompson, il sassofonista di Zucchero (ore 21) che di fatto chiuderà la quattro giorni (in realtà cinque per i live) della Fiera di San Ciriaco.

La giornata dedicata al santo patrono partirà presto, alle 8, con la prima di una serie di Sante Messe nella Cattedrale. In particolare c’è quella centrale delle 10,30, officiata dall’Arcivescovo di Ancona e Osimo, monsignor Angelo Spina, alla presenza di tutte le autorità civili e militari e le istituzioni cittadine. Altre messe al Duomo di San Ciriaco sono poi previste alle 12 e infine alle 18. Nel pomeriggio (17,30) in piazza della Repubblica, sempre se il meteo lo consentirà (in caso di pioggia la cerimonia è prevista all’Auditorium della Mole) verranno consegnate le Civiche Benemerenze. Ricordiamo il Ciriachino d’Oro a Vincenzo Guerini, presidente onorario ed ex allenatore dell’Ancona, e le Medaglie d’Argento ad Alessandro Maria Fucili, Maurizio Minossi, Silvana Spegne, Fernanda Santorsola, Umberto Grati (alla memoria), Antonio Luccarini, Antonio Fratoni, Enzo Chionne. La giornata, a parte il concerto in piazza Pertini, si concluderà con la tombola di San Ciriaco come al solito organizzata dalla Croce Gialla di Ancona (ore 19 piazza Diaz).