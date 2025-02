Conclusa la prima fase. Ora gli incastri con le laziali

L’ultima delle 22 giornate di serie B Interregionale ha chiuso la prima fase. Ora una settimana di sosta, poi la seconda fase e una formula che continua a far discutere, ma che è stata riproposta nonostante la sua palese antisportività visto che rende alcune partite dalla prima inutili per entrambe le contendenti al fine del risultato: basti pensare che dei match di ieri soltanto Senigallia-Roseto e Recanati-Matelica contavano in ottica futura. Nessuna retrocessione diretta. Le 12 squadre del girone marchigiano (E) adesso vengono divise in 2 gruppi da 12 unendosi alle 12 del gruppo laziale (F). Nello specifico, le prime 6 del nostro girone (cioè Matelica, Loreto Pesaro, Ozzano, Recanati, Porto Recanati e Bramante Pesaro) andranno in un girone Gold con le prime 6 del gruppo laziale portandosi dietro soltanto i punti ottenuti nella prima fase con le squadre provenienti dal proprio girone, contro le quali non giocheranno di nuovo. Queste squadre lotteranno per la promozione, con ammissione ai playoff delle prime 8. Le classificate dal 7° al 12° posto dei due gironi invece (nel nostro Senigallia, Roseto, Val di Ceppo, Civitanova, Teramo e Castel San Pietro) finiranno in un gruppo con le stesse classificate del girone F, con la stessa formula: queste lotteranno per la salvezza, con le prime 3 direttamente salve, l’ultima subito retrocessa e le squadre dal quarto all’undicesimo ai playout.

a. p.