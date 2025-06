Confermate tutte le sagre del territorio. Si inizia oggi con quella di San Biagio

Nonostante le difficoltà a livello organizzativo, grazie all’impegno di tanti volontari, il calendario delle sagre è confermato anche quest’anno a Osimo, uno dei più ricchi e longevi delle Marche, in attesa che venga stilato il programma degli eventi dell’estate 2025.

Si parte oggi con San Biagio in festa nel piazzale parrocchiale fino a domenica all’insegna di buon cibo, musica e tanto divertimento. Poi dal 13 al 14 al via la Sagra del Leone a Campocavallo e dal 26 al 29 la Festa dei Vincisgrassi a Osimo Sud in piazzale Europa.

A luglio si partirà dal 4 al 6 con la Festa della Sangria a Casenuove, dall’11 al 13 la Sagra della grigliata a Passatempo, al campo sportivo, dal 18 al 20 sagra dello Spaghetto a Campocavallo, dal 25 al 27 Festa del Mojito al campo sportivo dell’Abbadia, e dal 31 luglio al 3 agosto la tradizionale Festa del Covo sempre a Campocavallo.

Poi dall’8 al 10 agosto la Festa della rana al campo sportivo di Passatempo, per l’8 e 9 agosto è confermata la rievocazione Rivivi 700 in centro storico, dal 22 al 24 la Sagra della Bruschetta a Osimo Stazione, dal 5 al 7 settembre Festa della Birra a Campocavallo, e in contemporanea, nelle stesse tre giornate, la sagra del Fagiolo andrà in scena alla parrocchia della Misericordia. Dal 12 al 14 settembre Festa del toro a Padiglione in via dei Tigli. Chiude il calendario il Castagna day in centro dal 24 al 26 ottobre.