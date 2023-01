Congresso, il Pd cittadino con Bomprezzi

La consigliera Chantal Bomprezzi si candida a segretario regionale del Partito Democratico delle Marche. Un passato da assessore nelle file della Giunta Mangialardi e ora, la Bomprezzi fa parte dell’opposizione del consiglio comunale di Senigallia. "Siamo orgogliosi della sua scelta e che faccia parte del nostro gruppo consiliare, attivo assieme a Vola Senigallia, Vivi Senigallia e Diritti al Futuro in una strenua opposizione all’amministrazione Olivetti e alla destra a trazione FdI – si legge nel comunicato del Pd –. Pensiamo che la consigliera Bomprezzi possa portare un grande valore aggiunto al partito regionale e al dibattito, troppo spesso concentrato sulle persone e poco sulle idee. L’unitarietà dietro alla quale il nostro partito ogni volta si vorrebbe nascondere, infatti, lascia intravedere modalità di discussione che via via si sono ridotte al lumicino e che ci hanno portato, a livello locale e regionale, in questo stato".

L’auspico per il gruppo consiliare senigalliese è che, la base di simpatizzanti e i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti eletti ai vari livelli, possano dare un contributo fattivo alla candidatura della consigliera Bomprezzi: questa è una occasione da cogliere a pieno, senza dubbi o tentennamenti.