"Conoscere la Borsa", iscritti 540 ragazzi

Cresce il progetto "Conoscere la Borsa", finanziato dalla Fondazione Carifac. A fronte dei 444 studenti iscritti nell’edizione 2023/2024, quest’anno si sale a 540 ragazzi, divisi in 180 teams. I destinatari del progetto sono gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, a partire dal III anno.

"Rispetto alle passate edizioni, la Fondazione - commenta il presidente, Dennis Luigi Censi - ha deciso di aumentare il numero di incontri formativi proposti. Le nuove lezioni riguarderanno le tecnologie dei pagamenti digitali e la sostenibilità economica. Ulteriori due lezioni saranno dedicate ai temi specifici del concorso. La formazione sarà curata dalla FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio), della quale la Fondazione è socio, e che FE metterà a disposizione degli studenti e dei docenti i propri materiali didattici, in particolare i programmi per le scuole superiori Economia scuola Teens e Investiamo sul Futuro".

Il concorso assegnerà agli studenti un capitale virtuale di 50mila euro da investire in titoli quotati sulle Borse europee. Tutte le transazioni d’acquisto e di vendita sono simulate, ma le quotazioni in base alle quali gli studenti decidono i loro investimenti sono reali.