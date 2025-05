Contest Alceo Moretti: ecco gli studenti vincitori

È "Dolci Sogni: il gusto che rilassa" il progetto vincitore della 13esima edizione del Contest Alceo Moretti, la competizione di comunicazione organizzata all’interno del corso di Strategie per i Mercati Internazionali della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche. Anche quest’anno gli studenti sono stati coinvolti in un percorso formativo intenso e concreto: divisi in team-agenzie circa 30 laureandi guidati dal professor Silvio Cardinali, docente di Comunicazione d’Impresa e Sales Management, si sono sfidati con l’obiettivo di ideare la campagna di comunicazione più efficace per la TreValli Cooperlat, protagonista di questa edizione.

Il progetto vincente è stato sviluppato dal team Level Up Agency, composto da Lola Ciabattoni, Davide Salvucci, Alice Menotti, Aurora Di Pietro e Sara Amadio. La campagna ha colpito per creatività, coerenza strategica e capacità di intercettare le esigenze comunicative del brand, con una proposta centrata sul concetto di relax e benessere legato al consumo di latte.

"Il Contest Alceo Moretti – ha commentato il professor Silvio Cardinali – si conferma un’occasione preziosa per avvicinare il mondo accademico a quello dell’impresa, contribuendo alla formazione di una nuova generazione di professionisti capaci di leggere il mercato e creare valore".