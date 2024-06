Contrada Pioli e Coppetto, partono i lavori

Consegnati i lavori di contrada Pioli, la strada nei pressi del ponte del Coppetto che si estende lungo i territori del Comune di Ostra Vetere e del Comune di Ostra, impraticabile dopo l’alluvione del 15 settembre del 2022. L’intervento prende il via per ripristinare un collegamento importante a due passi dal ponte del Coppetto. Il nuovo ponte sarà realizzato a una sola campata di cinque metri e anche in questo caso l’apertura del cantiere dovrebbe essere imminente: in questi giorni si sta svolgendo la verifica dei requisiti della ditta appaltatrice e già dai primi luglio si potrebbe aprire il cantiere. Finalmente una svolta in un territorio flagellato dall’alluvione del 15 settembre 2022, che oltre ad avere colpito aziende e abitazioni private, ha messo fuori uso anche i collegamenti, obbligando i residenti della zona a percorsi alternativi, il più delle volte più lunghi. La riapertura del ponte del Coppetto, così come i lavori in contrada Pioli, sono due tra le richieste più pressanti per un ritorno alla normalità. E mentre proseguono i lavori per la messa in sicurezza del fiume Misa, si attendono novità legate al ponte Garibaldi: le notizie sono attese a breve, quello che è ormai certo è che il nuovo ponte non sarà realizzato dove si trovava quello precedente, ma sarà spostato di circa cinquanta metri sul lato monte, per consentire la realizzazione di una rampa. Il nuovo ponte dovrà essere costruito un metro e mezzo sopra l’impalcato, questo per garantire un deflusso migliore dell’acqua in caso di piena. Tra le diverse ipotesi presentate, la scelta si è indirizzata al ponte con le arcate: si tratterà di un manufatto in acciaio, sul quale poi saranno realizzate le spalle in calcestruzzo. Il ponte sarà quindi posizionato, la preparazione sarà effettuata in uno stabilimento e proprio grazie a questo i lavori potrebbero partire non appena sarà confermata la decisione. L’obiettivo resta sempre quello di terminare il manufatto entro il 2024, ma bisognerà accelerare le pratiche per fare si che i tempi siano rispettati. Intanto, in occasione dei primi due grandi eventi, il 30esimo Raduno Harley Davidson e l’Rds Summer Festival, la passerella ciclopedonale ha mostrato la sua piena funzionalità per collegare le zone nord e sud della spiaggia di velluto, malgrado il grande afflusso per entrambe le manifestazioni: sabato, per l’Rds Summer Festival, in città si sono registrate circa 10mila presenze.