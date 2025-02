Controlli dopo l’incidente con l’auto. In casa cocaina e hashish: arrestato

Vede i carabinieri dietro di lui e per allontanarsi va a sbattere con l’automobile contro un paletto di un marciapiede. L’incidente ha portato i militari a fermarsi e ad approfondire il controllo anche nell’abitazione, indicata dal guidatore come residenza. In casa hanno trovato 35 grammi di cocaina e dieci spinelli di hashish. L’automobilista, 30 anni, dominicano, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In casa aveva anche una speciale colla che serviva a cristallizzare la cocaina e a farla pesare di più una volta suddivisa in dosi. Lo straniero, irregolare in Italia, dove è arrivato a dicembre da Madrid, e anche senza patente (per la guida senza possederne l’idoneità è stato denunciato a piede libero), è stato notato dalla pattuglia del Radiomobile sabato notte, attorno alle 3, in via del Montirozzo, a Jesi. Era alla guida di una Renault Scenic quando ha avuto l’incidente. I carabinieri lo hanno sottoposto al test dell’alcol che ha dato esito positivo. Con sé non aveva documenti quindi è stato portato in caserma. In tasca aveva 900 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza, I militari hanno così proceduto ad una perquisizione a casa dove hanno trovato la droga. Il 30enne sarebbe un pusher, fatto arrivare in Italia proprio per farlo spacciare. Ieri mattina la giudice Paola Moscaroli ha convalidato l’arresto con il divieto di dimora nella provincia di Ancona e il nulla osta all’espulsione.

m. v.