Corinaldo, palazzina del distretto da demolire: trasferiti tutti i servizi sanitari

In seguito ai lavori che prevedono la demolizione della palazzina del Distretto di Corinaldo, sede delle attività del Distretto Sanitario, per la costruzione della "Casa della Comunità", sono in fase di ultimazione gli spostamenti di tutti i servizi sanitarii.

In particolare gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e del Pediatra saranno trasferiti presso i locali della Pubblica Assistenza Avis di Corinaldo in Via Dante n. 1/A. Parimenti la postazione della Continuità assistenziale (Guardia Medica) sta diventando operativa presso i locali della Fondazione Santa Maria Goretti, in Viale Degli Eroi n. 17, con accesso degli utenti per visite ambulatoriali dall’ingresso posteriore. Il servizio di Fisioterapia per utenti esterni diventa attivo presso i locali della Fondazione Santa Maria Goretti, in Viale Degli Eroi n. 17, con accesso degli utenti dall’ingresso posteriore. L’ambulatorio dell’Ostetrica, del Fisiatra e dello Psichiatra sono stati spostati e sono già operativi nella palazzina del RSA di Corinaldo.