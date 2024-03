Corinaldo, sabato una giornata di screening al femminile

Corinaldo (Ancona), 12 marzo 2024 – Sabato sarà una giornata di screening al femminile nell’ambito della rassegna “Esistere. La primavera delle donne”, organizzata dal Comune di Corinaldo - centro studi internazionale Santa Maria Goretti. Dalle 10 alle 14 ben 8 specialisti saranno a disposizione della popolazione femminile corinaldese per consulenze specifiche. “Crediamo molto in questo appuntamento – afferma l’assessore alle Pari Opportunità Mirka Simonetti – perché come Amministrazione puntiamo al benessere dei corinaldesi e intendiamo proporre qualcosa di concreto per la prevenzione e la salute della popolazione rosa del nostro comune”. La donna al centro delle iniziative. “La cabina di regia del centro studi – sottolinea la coordinatrice Myriam Fugaro - ha scelto di dedicare il mese di marzo alla voce di donne impegnate nella medicina, nella ricerca, nell’innovazione, nella cura, con un duplice intento: da un lato riconoscere il contributo delle donne nel progresso scientifico, favorendo l’uguaglianza di genere in quest’ambito e dall’altra di parlare alcune malattie che hanno un impatto considerevole sulla vita delle donne e dei loro familiari”. Ricco il team di medici in campo. Sabato saranno a Corinaldo: per la branca ginecologica il direttore dell’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Senigallia Mario Massaccesi, per la pediatria la direttrice dell’unità operativa complessa Cristina Angeletti che parlerà della consulenza per età puberale e adolescenziale. Saranno presenti anche il cardiologo Mirco Galeazzi, la senologa dell’unità operativa complessa di Chirurgia di Senigallia Raffaella Ridolfo, la dermatologa Simona De Blasio, la diabetologa Silvana Manfrini, la dietista dell’unità operativa di dietetica e nutrizione della clinica di Senigallia Veronica Palmucci e la psicologa Antonella Lanari. Prenderà parte alla giornata di prevenzione anche l’Associazione Andos Senigallia (Associazione nazionale donne operate al seno) che allestirà un apposito punto informativo. “Gli incontri – spiega l’assessore Simonetti – avverranno nei locali del distretto sanitario di Corinaldo sia per facilitare i flussi sia per la privacy di coloro che usufruiranno di questa importante opportunità. Considerato il tempo che hanno messo a disposizione i professionisti, ai quali va il nostro ringraziamento, il numero di visite è limitato a 16 per ciascun professionista per far si che ogni incontro si attesti sui 15 minuti (8 le sedute per la psicologa e la dietista che avranno incontri da 30 minuti). Stante la contingentata quantità sarà necessario prenotarsi al numero 071-67160 (numero già attivo fino a giovedì 14 tra le 11.00 e 13.00), grazie al supporto della Pubblica Assistenza Avis che farà da “front-office” per questa occasione”. Prevenzione la parola chiave. “Abituarsi a controlli periodici – conclude Mirka Simonetti – deve diventare la prassi per ognuno di noi perché un piccolo segnale può salvare la vita”. Il ciclo di eventi per il mese di marzo si chiuderà lunedì alle 17.30 in biblioteca comunale con “Donne e letteratura: la fine di un’esclusione”, incontro con Paola Polverari e il gruppo di lettura Letto per Diletto.