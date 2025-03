Corinaldo vince a Faenza e riapre il campionato

Il Corinaldo vince in casa della capolista Faenza e riapre il campionato, ora a tre lunghezze di distanza dalla vetta, ma con una partita in meno. È dunque nei piedi della formazione corinaldese la vittoria del girone D, basterà vincere le ultime due partite, sabato in casa con il Recanati poi a Teramo con il Lisciani; perché, anche se la squadra romagnola dovesse vincere la sua ultima gara sabato a Jesi, a parità di punti, la differenza reti e lo scontro diretto sarebbero a favore dei corinaldesi.

Martedì al PalaCattani il recupero della 20° giornata (dopo il rinvio della gara per allerta meteo in Emilia Romagna), in casa della Mernap Faenza, quel Faenza che, all’andata, al Pala Nevola, aveva vinto a mani basse (1-5). Un altro incontro aveva visto i romagnoli imporsi, in casa propria, nella gara di qualificazione alle finali di Coppa Italia, ma già quella volta il Corinaldo era andato vicino al colpaccio. Martedì la formazione faentina è stata spettatrice di un inaspettato 9-2 in favore dei marchigiani (tripletta di Bacchiocchi, doppietta di Bronzini e reti di capitan Campolucci, Pianelli, Mancini e Pettinari).

"Ieri (martedì, ndr) ne sono successe tante di cose belle- esordisce il tecnico corinaldese, Massimo Tinti- C’era una consapevolezza in più e un rigore da parte dei ragazzi di osservare tutto quello che era tecnico, tattico e agonistico, e tutto quello che invece andava affrontato buttando il cuore oltre l’ostacolo. Arrivati a due partite dalla fine, vederli ancora con quell’attaccamento, con quella dedizione, mi ha colpito in profondità".

Prossima giornata 29/03: Cus Macerata-Etabeta Fano; Chieti- Teramo; Jesi-Faenza; Real Dem-Cus Ancona. Classifica 20°g. Faenza 36, Corinaldo 33, Chieti 31, Teramo, Recanati 29, Jesi, Fano 28, Cus Ancona 25, Cus Macerata 22, Montegranaro 19, Real Dem 5.

Alice Mazzarini